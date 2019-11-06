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كرّمت الإمارات العربية المتحدة معالي وزير الصحة، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة؛ إذ تم منحه جائزة "الدولة التقديرية"؛ وذلك تقديرًا لمعاليه لكونه رائدًا ملهمًا، وعرفانًا بإسهاماته المتميزة في الابتكار، وفي دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية في السعودية.
وقد تسلَّم معاليه الجائزة مساء اليوم الأربعاء في دبي من سمو الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، عضو مجلس الوزراء وزير التسامح في الإمارات العربية المتحدة، وذلك خلال فعاليات منتدى قادة الأعمال الآسيوي المقام تحت شعار "القيادة الشاملة في عالم مترابط: دفع عجلة التقدم والاستدامة من خلال التسامح".
يُذكر أن المنتدى شهد حضور ما يقرب من 250 ضيفًا من القادة الذين يمثلون العديد من الدول الآسيوية في ليلة توزيع الجوائز التي تم خلالها تقدير 15 من الرواد الملهمين عرفانًا بإسهاماتهم المتميزة في تقدُّم المنطقة وتطوُّرها، وتسهيل فرص التواصل والتعارف وتبادل المعرفة بين القادة الذين يحظون بشهرة عالمية واسعة.
الإمارات وزير الصحة توفيق الربيعة جائزة الدولة التقديرية
06 نوفمبر 2019 - 9 ربيع الأول 1441 10:36 PM
تقديرًا لكونه رائدًا ملهمًاوزير الصحة يحصل على جائزة "الدولة التقديرية" في الإمارات
كرّمت الإمارات العربية المتحدة معالي وزير الصحة، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة؛ إذ تم منحه جائزة "الدولة التقديرية"؛ وذلك تقديرًا لمعاليه لكونه رائدًا ملهمًا، وعرفانًا بإسهاماته المتميزة في الابتكار، وفي دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية في السعودية.
وقد تسلَّم معاليه الجائزة مساء اليوم الأربعاء في دبي من سمو الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، عضو مجلس الوزراء وزير التسامح في الإمارات العربية المتحدة، وذلك خلال فعاليات منتدى قادة الأعمال الآسيوي المقام تحت شعار "القيادة الشاملة في عالم مترابط: دفع عجلة التقدم والاستدامة من خلال التسامح".
يُذكر أن المنتدى شهد حضور ما يقرب من 250 ضيفًا من القادة الذين يمثلون العديد من الدول الآسيوية في ليلة توزيع الجوائز التي تم خلالها تقدير 15 من الرواد الملهمين عرفانًا بإسهاماتهم المتميزة في تقدُّم المنطقة وتطوُّرها، وتسهيل فرص التواصل والتعارف وتبادل المعرفة بين القادة الذين يحظون بشهرة عالمية واسعة.
، وزير الصحة يحصل على جائزة "الدولة التقديرية" في الإمارات ،
المصدر : الخليج 365
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