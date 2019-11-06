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أقامت الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بمنطقة الحدود الشمالية، ندوة ثقافية بعنوان "الإرشاد السيبراني"، لـ سارة السويلم، وأدارت الندوة سلطانة العنزي من القسم الثقافي بالجمعية، وبحضور عدد من المثقفات والمهتمات بالشأن الثقافي والأدبي.
حيث شملت الندوة المشاركة، أهم المحاور وآليات نشر الوعي بقضايا نفسية سيبرانية، وشرح كيفية السلامة السيبرانية والتفاعل السلوكي السليم وتعزيز قيم المواطنة الرقمية الصالحة وأيضاً تعزيز الصحة النفسية الرقمية.
وفي ختام الندوة قامت رئيسة القسم النسائي بالجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بمنطقة الحدود الشمالية سناء الملحم، بتقديم دروع وشهادات من الجمعية للمشاركات، وقد أقيمت الندوة في مسرح الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة الحدود الشمالية.
06 نوفمبر 2019 - 9 ربيع الأول 1441 10:31 PM
أقيمت في مسرح الغرفة التجارية الصناعية بالحدود الشمالية"جمعية الثقافة والفنون" تنظم ندوة بعنوان الإرشاد السيبراني
أقامت الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بمنطقة الحدود الشمالية، ندوة ثقافية بعنوان "الإرشاد السيبراني"، لـ سارة السويلم، وأدارت الندوة سلطانة العنزي من القسم الثقافي بالجمعية، وبحضور عدد من المثقفات والمهتمات بالشأن الثقافي والأدبي.
حيث شملت الندوة المشاركة، أهم المحاور وآليات نشر الوعي بقضايا نفسية سيبرانية، وشرح كيفية السلامة السيبرانية والتفاعل السلوكي السليم وتعزيز قيم المواطنة الرقمية الصالحة وأيضاً تعزيز الصحة النفسية الرقمية.
وفي ختام الندوة قامت رئيسة القسم النسائي بالجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بمنطقة الحدود الشمالية سناء الملحم، بتقديم دروع وشهادات من الجمعية للمشاركات، وقد أقيمت الندوة في مسرح الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة الحدود الشمالية.
، "جمعية الثقافة والفنون" تنظم ندوة بعنوان الإرشاد السيبراني ،
المصدر : الخليج 365
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