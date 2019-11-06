اخبار السعوديه

"جمعية الثقافة والفنون" تنظم ندوة بعنوان الإرشاد السيبراني

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/8
  • 2/8
  • 3/8
  • 4/8
  • 5/8
  • 6/8
  • 7/8
  • 8/8

Advertisements
محمد بن مسعود - الدمام - أقيمت في مسرح الغرفة التجارية الصناعية بالحدود الشمالية

أقامت الجمعية العربية للثقافة والفنون بمنطقة الحدود الشمالية، ندوة ثقافية بعنوان "الإرشاد السيبراني"، لـ سارة السويلم، وأدارت الندوة سلطانة العنزي من القسم الثقافي بالجمعية، وبحضور عدد من المثقفات والمهتمات بالشأن الثقافي والأدبي.

حيث شملت الندوة المشاركة، أهم المحاور وآليات نشر الوعي بقضايا نفسية سيبرانية، وشرح كيفية السلامة السيبرانية والتفاعل السلوكي السليم وتعزيز قيم المواطنة الرقمية الصالحة وأيضاً تعزيز الصحة النفسية الرقمية.

وفي ختام الندوة قامت رئيسة القسم النسائي بالجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بمنطقة الحدود الشمالية سناء الملحم، بتقديم دروع وشهادات من الجمعية للمشاركات، وقد أقيمت الندوة في مسرح الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة الحدود الشمالية.

Advertisements

06 نوفمبر 2019 - 9 ربيع الأول 1441 10:31 PM

أقيمت في مسرح الغرفة التجارية الصناعية بالحدود الشمالية

"جمعية الثقافة والفنون" تنظم ندوة بعنوان الإرشاد السيبراني
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

أقامت الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بمنطقة الحدود الشمالية، ندوة ثقافية بعنوان "الإرشاد السيبراني"، لـ سارة السويلم، وأدارت الندوة سلطانة العنزي من القسم الثقافي بالجمعية، وبحضور عدد من المثقفات والمهتمات بالشأن الثقافي والأدبي.

حيث شملت الندوة المشاركة، أهم المحاور وآليات نشر الوعي بقضايا نفسية سيبرانية، وشرح كيفية السلامة السيبرانية والتفاعل السلوكي السليم وتعزيز قيم المواطنة الرقمية الصالحة وأيضاً تعزيز الصحة النفسية الرقمية.

وفي ختام الندوة قامت رئيسة القسم النسائي بالجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بمنطقة الحدود الشمالية سناء الملحم، بتقديم دروع وشهادات من الجمعية للمشاركات، وقد أقيمت الندوة في مسرح الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة الحدود الشمالية.

الكلمات المفتاحية

، "جمعية الثقافة والفنون" تنظم ندوة بعنوان الإرشاد السيبراني ،
المصدر : الخليج 365

الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "جمعية الثقافة والفنون" تنظم ندوة بعنوان الإرشاد السيبراني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا