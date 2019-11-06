، تحديث جديد لـ"واتساب": حماية كاملة من المضايقات التي تواجه المستخدم ،

محمد بن مسعود - الدمام - يمنع إضافة أي شخص إلى أي "قروب" دون إذن منه

طرح تطبيق "واتساب" للتراسل الفوري الأشهر في العالم تحديثًا جديدًا، يوفر ما وصفه بـ"الحماية الكاملة" من أي مضايقات قد تواجه المستخدم.

وأوضح التقرير، الذي نشره موقع "إنجاد جيت" التقني المتخصص، أن التحديث الجديد من "واتساب" يحمي المستخدم من المضايقات، خاصة إمكانية إضافته إلى مجموعة محادثة، من دون موافقته.

ويسمح التحديث الجديد على "واتساب" بمنع كل الأشخاص، أو تحديد أشخاص بعينهم لإضافته إلى أي مجموعة من دون أخذ الإذن منه.

ويمكنك بواتساب أن تضع قائمة المقربين منك، الذين يمكنهم أن يضيفوك على أي مجموعة دردشة، ووضع قائمة أخرى لا تستطيع أن تضمك إلى أي مجموعة محادثة من دون إذنك.

وبات تحديث "واتساب" متاحًا على نظامَي تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس".