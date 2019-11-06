- 1/9
- 2/9
- 3/9
- 4/9
- 5/9
- 6/9
- 7/9
- 8/9
- 9/9
دشن عميد كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض الدكتور أحمد بن عبدالله الخليفة، بالتعاون مع وزارة الصحة، ممثلة في التجمع الصحي الأول بمنطقة الرياض اليوم، حملة تطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية.
وكانت الحملة قد شهدت إقبالاً كبيراً من المتدربين وأعضاء هيئة التدريب والموظفين بالكلية.
فيما عبر عميد الكلية عن شكره وتقديره لوزارة الصحة، ممثلة في التجمع الصحي الأول بمنطقة الرياض، على تعاونهم وحرصهم على إقامة مثل تلك الحملات الضرورية والمهمة والتي تلامس صحة الجميع.
يذكر أن تطعيم الإنفلونزا يقلل الإصابة بنسبة تفوق 60%، كما أنه يقلل احتمال دخول المستشفى بغرض التنويم بسبب الإنفلونزا بنسبة 80%، بإذن الله.
06 نوفمبر 2019 - 9 ربيع الأول 1441 10:29 PM
بالتعاون مع "الصحة " وإقبال كبير من المتدربين والمنسوبينعميد كلية الاتصالات بالرياض يدشن حملة تطعيم ضد الإنفلونزا
دشن عميد كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض الدكتور أحمد بن عبدالله الخليفة، بالتعاون مع وزارة الصحة، ممثلة في التجمع الصحي الأول بمنطقة الرياض اليوم، حملة تطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية.
وكانت الحملة قد شهدت إقبالاً كبيراً من المتدربين وأعضاء هيئة التدريب والموظفين بالكلية.
فيما عبر عميد الكلية عن شكره وتقديره لوزارة الصحة، ممثلة في التجمع الصحي الأول بمنطقة الرياض، على تعاونهم وحرصهم على إقامة مثل تلك الحملات الضرورية والمهمة والتي تلامس صحة الجميع.
يذكر أن تطعيم الإنفلونزا يقلل الإصابة بنسبة تفوق 60%، كما أنه يقلل احتمال دخول المستشفى بغرض التنويم بسبب الإنفلونزا بنسبة 80%، بإذن الله.
، عميد كلية الاتصالات بالرياض يدشن حملة تطعيم ضد الإنفلونزا ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر عميد كلية الاتصالات بالرياض يدشن حملة تطعيم ضد الإنفلونزا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.