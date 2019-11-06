، مكة.. إصابة 8 أشخاص باختناق وإخلاء 23 بعد اندلاع حريق في شقة بالشوقية ،

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أصيب ثمانية أشخاص باختناق اثر اندلاع حريق بغرفة داخل شقة تابعة لعمارة مكونة من أربعة أدوار بحي الشوقية، فيما أخلى الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة 23 شخصاً من داخل العمارة، وتم إخماد الحريق من قبل فرق الإطفاء.
أوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف، أنه ورد بلاغ مساء اليوم مفاده وقوع حادث حريق في شقة بحي الشوقية، وكان الحادث عبارة عن اشتعال النار في غرفة بداخل شقة تقع بالدور الثاني من عمارة مكونة من أربعة أدوار مأهولة بالساكنين يقدر عددهم بحوالي (٢٣) شخصاً جرى إخلاؤهم عن طريق وحدات الإنقاذ نتيجة لكثافة الأدخنة الناجمة عن الاشتعال، تمت السيطرة على الحادث وإخماده.
وأضاف الشريف: نجم عن الحادث إصابة ثلاثة أشخاص من الساكنين باختناق جرى نقلهم للمستشفى وحالتهم مستقرة، فيما تلقى خمسة أشخاص العلاج في الموقع نتيجة إصابتهم بحالة هلع وخوف وغادروا الموقع وهم بصحة جيدة.
وأشار المتحدث إلى أن فريق التحقيق بالإدارة باشر التعرف على مسببات الحادث تنسيقاً مع الجهات المعنية، فيما أهاب الدفاع المدني بضرورة التأكد من صلاحية الأجهزة الكهربائية المستخدمة ومطابقتها للمواصفات والمقاييس ومراعاة عدم زيادة الأحمال الكهربائية أثناء استخدام التوصيلات الكهربائية، راجين من الله السلامة للجميع.
06 نوفمبر 2019 - 9 ربيع الأول 1441 10:03 PM
فريق تحقيق باشر التعرف على مسببات الحادث بالتنسيق مع الجهات المعنيةمكة.. إصابة 8 أشخاص باختناق وإخلاء 23 بعد اندلاع حريق في شقة بالشوقية
أصيب ثمانية أشخاص باختناق اثر اندلاع حريق بغرفة داخل شقة تابعة لعمارة مكونة من أربعة أدوار بحي الشوقية، فيما أخلى الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة 23 شخصاً من داخل العمارة، وتم إخماد الحريق من قبل فرق الإطفاء.
أوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف، أنه ورد بلاغ مساء اليوم مفاده وقوع حادث حريق في شقة بحي الشوقية، وكان الحادث عبارة عن اشتعال النار في غرفة بداخل شقة تقع بالدور الثاني من عمارة مكونة من أربعة أدوار مأهولة بالساكنين يقدر عددهم بحوالي (٢٣) شخصاً جرى إخلاؤهم عن طريق وحدات الإنقاذ نتيجة لكثافة الأدخنة الناجمة عن الاشتعال، تمت السيطرة على الحادث وإخماده.
وأضاف الشريف: نجم عن الحادث إصابة ثلاثة أشخاص من الساكنين باختناق جرى نقلهم للمستشفى وحالتهم مستقرة، فيما تلقى خمسة أشخاص العلاج في الموقع نتيجة إصابتهم بحالة هلع وخوف وغادروا الموقع وهم بصحة جيدة.
وأشار المتحدث إلى أن فريق التحقيق بالإدارة باشر التعرف على مسببات الحادث تنسيقاً مع الجهات المعنية، فيما أهاب الدفاع المدني بضرورة التأكد من صلاحية الأجهزة الكهربائية المستخدمة ومطابقتها للمواصفات والمقاييس ومراعاة عدم زيادة الأحمال الكهربائية أثناء استخدام التوصيلات الكهربائية، راجين من الله السلامة للجميع.
، مكة.. إصابة 8 أشخاص باختناق وإخلاء 23 بعد اندلاع حريق في شقة بالشوقية ،
المصدر : الخليج 365
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