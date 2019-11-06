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محمد بن مسعود - الدمام - أجرى الشيخ خالد ابن شليويح العطاوي عملية جراحية في مفصل القدم بمستشفى أدم فيتال بدولة الإمارات، وقد تكللت بالنجاح، ويخضع حاليًا للعلاج الطبيعي.
وتوجه "ابن شليويح" عبر "الخليج 365" بالشكر والتقدير للطبيب المعالج د. مثنى سرطاوي والطاقم الطبي معه، على ما لقيه من اهتمام ورعاية خلال إقامته للعلاج، سائلاً الله - عز وجل - أن يسبغ على الجميع لباس الصحة والعافية.
06 نوفمبر 2019 - 9 ربيع الأول 1441 10:02 PM
أجرى الشيخ خالد ابن شليويح العطاوي عملية جراحية في مفصل القدم بمستشفى أدم فيتال بدولة الإمارات، وقد تكللت بالنجاح، ويخضع حاليًا للعلاج الطبيعي.
وتوجه "ابن شليويح" عبر "الخليج 365" بالشكر والتقدير للطبيب المعالج د. مثنى سرطاوي والطاقم الطبي معه، على ما لقيه من اهتمام ورعاية خلال إقامته للعلاج، سائلاً الله - عز وجل - أن يسبغ على الجميع لباس الصحة والعافية.
، جراحة ناجحة بالقدم لـ "ابن شليويح" بالإمارات ،
المصدر : الخليج 365
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