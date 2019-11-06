رابط حجز تذاكر ملاهي وندرلاند وسعر تذكرة ملاهي ونترلاند في موسم الرياض 2019

رابط حجز تذاكر ملاهي وندرلاند، الالاف من الأشخاص يريدون حجز تذاكر ملاهي وندرلاند ضمن فعاليات موسم الرياض 2019، وتعتبر ملاهي ونترلاند واحدة من أهم وأكبر مدن الملاهي في الشرق الأوسط حيث أنها مقامة على مساحة 200 ألف متر وتضم الالاف من الألعاب الشيقة التي تناسب الصغار والكبار، واليوم سنقدم لكم أسعار تذاكر ملاهي وندرلاند وطريقة حجزها ضمن بوليفارد الرياض 2019.

رابط حجز تذاكر ملاهي وندرلاند

والآن سنضع بين أيديكم رابط حجز تذاكر ملاهي وندرلاند ضمن فعاليات موسم الرياض 2019 الذي سينتهي في يوم 15 من شهر ديسمبر القادم، ويمكنك شراء تذاكر ملاهي ونترلاند الرياض من خلال موقع ticketmx.com البوابة الإلكترونية التابعة لموسم الرياض لاستمتاع بالألعاب المنوعة بها مثل حرب الليزر وكرنفال الرعب.

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أسعار تذاكر ملاهي ونترلاند الرياض

أما عن أسعار تذاكر ملاهي ونترلاند في موسم الرياض 2019 فقد جائت كما يلي:

من الخميس إلى السبت: 100 ريال للتذكرة الواحدة. من الأحد إلى الأربعاء: 50 ريال للتذكرة الواحدة.

تفاصيل ملاهي وندرلاند في موسم الرياض

وعن شروط وتفاصيل ملاهي وندرلاند في موسم الرياض 2019 فهي: