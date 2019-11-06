فصلت أمانة الأحساء التيار الكهربائي عن أعمدة الإنارة المقابلة لشاطئ البحر بالعقير، وذلك حفاظاً على سلامة مرتادي الشاطئ. وقالت الأمانة إنها قامت بفصل التيار عن الأعمدة نتيجة لارتفاع منسوب مياه البحر، داعيةً الجميع لتوخي الحيطة والحذر عند ارتياد الشاطئ خلال الفترة الحالية بسبب ارتفاع منسوب المياه. من جهة أخرى نشر مواطن يدعى ناصر الهريش مقطع فيديو أشار إلى أنه يظهر ارتفاع منسوب المياه على شاطئ الفناتير بالجبيل، داعياً سكان المنطقة والمتنزهين للحرص على سلامتهم.

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كانت هذه تفاصيل خبر لارتفاع منسوب البحر.. “أمانة الأحساء” تفصل الكهرباء عن أعمدة الكهرباء بشاطئ العقير... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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