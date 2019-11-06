إغماء وهلع وخوف.. الهلال الأحمر يباشر 13 حالة في مدرسة بنات شرق الرياض- صور

باشرت فرق الهلال الأحمر السعودي إسعاف 13 حالة هلع وقعت بين طالبات مدرسة بنات بحي الصحابة شرق الرياض؛ إثر حريق اندلع بالمدرسة.
وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض ياسر الجلاجل: إن غرفة العمليات تلقت بلاغاً، صباح اليوم عند الساعة العاشرة وأربعين دقيقة، من المدرسة يفيد بوجود حالة إغماء واحدة.
وتم على الفور تمرير البلاغ لأقرب مركز إسعاف للمدرسة، وعند الوصول تبين أن هناك صفارات إنذار حريق، وتم تدعيم الموقع بخمس فرق تدخل سريع إضافة لخمس فرق إسعافية، حيث تم مباشرة 13 حالة هلع وخوف لطالبات المدرسة، وتم علاجهن في نفس الموقع من خلال التأكد من العلامات الحيوية للمصابات وإعطائهن أوكسجين؛ بسبب ضيق التنفس الذي تسبب في الهلع والخوف.
وأضاف: عند وصول الفرقة الإسعافية للموقع انتظرت خارج المدرسة ما يقارب سبع دقائق حتى تم السماح لها بالدخول، وعند الدخول تبين أن هناك أكثر من 12 حالة أخرى، حيث تم إبلاغ العمليات عن طريق الفرق المباشرة؛ لتدعيم الموقع بمزيد من الفرق الإسعافية.
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