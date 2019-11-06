بعد انتهاء المهلة الممنوحة.. العمل تبدأ إيقاف الخدمات عن هذه الفئة من المنشآت التجارية

بدأت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إيقاف خدماتها الإلكترونية عن المنشآت التي لا تتوافق أنشطتها التجارية مع أنشطتها الفعلية التي تمارسها بعد أن انتهت المهلة الممنوحة لها للتصحيح.

وأوضح خالد أبا الخيل المتحدث الرسمي للوزارة أن هذا الإجراء يهدف إلى حماية قطاع الأعمال من المنشآت المخالفة وتحقيق المنافسة العادلة بالإضافة إلى تصحيح مسارات سوق العمل وتحسين بيئته وتنظيمه بما يجعله أكثر جذبا واستجابة لبرامج التوطين إذ تختلف معدلات التوطين باختلاف النشاط الذي تمارسه المنشأة.

البدء بتحديث السِجلات التجارية

وجدد أبا الخيل الدعوة لأصحاب المنشآت في تحري الدقة خلال تسجيل أنشطة منشآتهم والبدء بتحديث سِجلاتهم التجارية لدى وزارة التجارة والاستثمار ومن ثم التقدم بطلب تعديل النشاط إلكترونيا في الوزارة بحسب النشاط الفعلي وذلك من خلال قائمة خدمات المنشأة بموقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية .

وأشار أبا الخيل إلى أن الوزارة منحت مهلة للمنشآت المخالفة لتصحيح أنشطتها التجارية بما يتوافق مع أنشطتها الفعلية التي تمارسها. مضيفا أن الوزارة تعمل بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، على التحقق من أنشطة منشآت القطاع الخاص وإجراء زيارات تفتيشية ميدانية للتأكد من ممارستها للأنشطة الفعلية وضبط المنشآت المخالفة لتطبيق الإجراءات النظامية بحقها.