منسوبو تعليم الدواسر يثمنون قرار إنشاء معهد التطوير المهني التعليمي

ثمن منسوبو تعليم وادي الدواسر برئاسة مدير التعليم الدكتور أحمد العُمري، موافقة مجلس الوزراء على إنشاء معهد التطوير المهني التعليمي، ورفعوا بهذه المناسبة التهنئة لوزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ.

المعلم هو الأساس

أكد منسوبو تعليم الدواسر أن موافقة مجلس الوزراء تأتي تأكيدا على أن المعلم هو اللبنة الأساسية في بناء حضارات الأمم، ورسم ملامح التقدم داخل أي بلد لذلك فإن القيادة الرشيدة بالمملكة تدرك أهميته ورسالته السامية ودوره في العملية التعليمية اللامحدود لتطوير التعليم ومواصلة التقدم والازدهار في هذا المجال. كون المعلمين والمعلمات يمثلون الشريحة الكبرى من موظفي الخدمة المدنية .

مسارات مهنية

أشاروا إلى أن إنشاء المعهد يعزز التنمية المهنية المستدامة في القطاع التعليمي الذي بدوره يعمل على تجويد مخرجات الدورات التدريبية للمعلمين والمعلمات من خلال بناء مسارات مهنية متطورة ومتنوعة، وإعداد قيادات تعليمية من خلال الكشف عنها واستقطابها وتأهيلها.

تحسين نواتج التعلم

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بدوره أوضح مدير التعليم الدكتور أحمد العمري أن إنشاء المعهد جاء لتنمية قدرات المعلمين والمعلمات وللارتقاء بمستوى المهارات المهنية التعليمية وتحسين نواتج التعلم وذلك لمواكبة المرحلة الجديدة التي تتطلبها لائحة الوظائف التعليمية لأكثر من نصف مليون معلم ومعلمة. مضيفا أنه ومن هنا انبثقت فكرة إنشاء معهد التطوير المهني التعليمي ليقوم بدوره في تنظيم عمليات التطوير المهني التعليمي وضبط جودته وممارساته ورفع كفاءة الأداء لمنسوبي التعليم والمستفيدين من المعهد وهو ما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030.

شكر القيادة

من جهتهم شكر منسوبو إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر القيادة الحكيمة لموافقتها على إنشاء معهد التطوير المهني التعليمي، كما باركوا لوزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ ، صدور هذا القرار، مهنئين في الوقت نفسه صناع المستقبل من معلمين ومعلمات على هذه الموافقة التى تسعى الدولة من خلالها إلى توفير كافه السبل أمام المعلمين والمعلمات مهنيًا وتقنيًا لإعداد جيل مشارك في تنمية وطنه ومستجيب لرؤيته الطموحة.

الجهة الإشرافية

يذكر أن الجهة المشرفة على شؤون المعهد هي مجلس المعهد ويضم في عضويته عدداً من الجهات الرسمية ( وزارات والمالية والخدمة المدنية والتعليم ومعهد الادارة العامة والمؤسسات العامة للتدريب التقني والمهني وهيئة تقويم التعليم والتدريب ) واثنين من أعضاء هيئه التدريس في الجامعات وممثلين من قطاع التعليم والتدريب الأهلي سوف تكون لها سياسة ومواصفات موحدة وإجراءات محكمه وبرامج معتمدة لإعداد الدراسات والبحوث التي تعمق دوره التطويري والاستشاري .