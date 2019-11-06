الدفاع المدني يناقش الدروس المستفادة لموسم الحج الماضي

ترأس المدير العام للدفاع المدني الفريق سليمان العمرو، أعمال الاجتماع السنوي للمديرية العامة للدفاع المدني لمناقشة الدروس المستفادة لحج عام 1440، بحضور قائد قوات الدفاع المدني بالحج والمساعدين وجميع قيادات موسم حج العام الماضي. وأوضح العمرو أن الاجتماع يأتي انطلاقا من استشعار أبناء هذا القطاع لعظم الأمانة الملقاة على عاتقهم من ولاة الأمر، وحرصا على تدارس الملاحظات والعوائق التي واجهت تنفيذ الخطة على أرض الواقع، والعمل على تلافيها في خطة حج هذا العام، رغبة في الاستعداد المبكر والتهيؤ والتجهيز لموسم الحج القادم. وأكد أن الدفاع المدني وجميع أجهزة الدولة العاملة على خدمة حجاج بيت الله أضحت تملك خبرات تراكمية تسعى من خلال هذه الاجتماعات إلى توظيفها التوظيف الأمثل لتطوير الأداء للأفضل، وبما يحقق تطلعات خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد. من جهته، أشار قائد قوات الدفاع المدني بالحج اللواء حمود الفرج إلى أنه جرى خلال الاجتماع استعراض الآراء والمقترحات وما رصد من ملحوظات تتعلق بتطبيق خطة الحج للعام الماضي، والتي تم رصدها من قبل القيادات المشاركة في مهمة الحج لطرحها في الاجتماع، والعمل على تعزيز الجوانب الإيجابية لتحقيق مستويات أعلى في قياس مستوى الأداء. وأكد الفرج أنه سيكون هناك اجتماعات دورية لاحقة من قبل القيادات الميدانية لقيادة قوات الدفاع المدني في الحج بالمديرية العامة للدفاع المدني للعمل على معالجة الملاحظات، وإيجاد الحلول المناسبة والرقي بالخدمات المقدمة من الدفاع المدني إلى مستوى التطلعات والطموحات.



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