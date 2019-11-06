السديس: التحول الرقمي يسهم في نقل رسالة الحرمين الشريفين

دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي فضيلة الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، عددا من المبادرات التقنية بالإدارة العامة لأكاديمية المسجد الحرام. وقال السديس إن التحول الرقمي لأكاديمية المسجد الحرام يسهم في نقل رسالة الحرمين الشريفين، وييسِّر على الكفاءات الشابة بالرئاسة العامة فرص التدريب وتطوير مهاراتهم. وشمل التدشين مبادرة التحول الرقمي لأكاديمية المسجد الحرام، ومبادرة برنامج بناء القيادات الشابة، ومبادرة الشهادة الإلكترونية، ومبادرة الحقائب التدريبية الإلكترونية، وحقيبة الحجاج والمعتمرين. وأوضح المدير العام للإدارة العامة لأكاديمية المسجد الحرام أحمد الوذيناني، أن التحول الرقمي يأتي ضمن توجيهات معالي الرئيس العام بالتحول الرقمي والعمل على تطوير الخدمات الإلكترونية بالأكاديمية، وذلك تحقيقا لأهداف رؤية المملكة 2030.



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