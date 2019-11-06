معالجة ارتفاع الحوادث بمداخل القنفذة

رأس محافظ محافظة القنفذة فضا بن بين البقمي، اللجنة المشكلة لمعالجة المداخل والمخارج على الطريق الدولي جدة جازان بمركز القوز، ووضع الحلول اللازمة للنقاط السوداء والحرجة للمداخل والمخارج. وبين المتحدث الرسمي لبلدية القوز خليل الشيخي أن اللجنة ضمت كلًّا من مساعد رئيس بلدية القوز علي المقعدي، ومدير إدارة المرور المقدم إبراهيم العمري، ومدير إدارة الطرق المهندس واصل البشري، وعضو المجلس المحلي علي الكناني، ونائب رئيس المجلس البلدي بالقوز يوسف الفقيه، وضمت عددا من الاستشاريين والمهندسين المختصين وأعضاء لجنة السلامة المرورية. ووقفت اللجنة على العديد من المناطق ومداخل مركز القوز التي شهدت خلال الفترة الماضية ارتفاعا ملحوظا في عدد الحوادث.



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