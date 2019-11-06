سعود الطبية الأولى في الفحوص المخبرية

حصل مختبر مدينة الملك سعود الطبية على المركز الأول في برامج الجودة الخارجية. وكانت برامج الجودة قد شهدت منافسة 280 مختبرا مشاركا، وذلك على هامش الملتقى السنوي لبرامج الجودة بالوكالة المساعدة للمختبرات وبنوك الدم بوزارة الصحة. وقدمت المدينة ممثلة في مدير المختبر دكتور حازم نجار شكرها وتقديرها للوكالة المساعدة للمختبرات وبنوك الدم على دعمهم اللامحدود في هذا المجال. يذكر أن برامج الجودة الخارجية تهدف إلى التأكد من تطبيق أعلى معايير الجودة لضمان نتائج مخبرية دقيقة، وذلك عن طريق تقييم صحة ودقة النتائج ومقارنتها بجميع المختبرات المشاركة.



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