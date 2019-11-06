ألزمت جهات الاختصاص في أمانة الأحساء نحو 45 مكتبا هندسيا واستشاريا بإدراج غرف حاويات نظافة في جميع المباني الجديدة بينها المنازل والمنشآت التجارية، وتكون سعة غرفة لحاويتين لعمل فرز للنفايات، ويكون لها باب خارجي، يتولى عمال النظافة فتح باب الغرفة، وسحب الحاوية وتفريغ النفايات. وأشارت مصادر لـ«دوت الخليج»، إلى أن جهات الاختصاص ستبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة تطبيق هذا الاشتراط على المباني القديمة في أحد الأحياء الواقعة شمال المبرز، تمهيدا لتعميمه في مختلف المباني القديمة. أمانة الأحساء تستعد إطلاق حاويات داخل المنازل. بدوره، بيّن أمين الأحساء المهندس عادل الملحم أن وكالة الخدمات «الإدارة العامة للنظافة» شرعت في إطلاق مبادرة «مدينة بلا حاويات»، بهدف التخلص من المظهر غير الحضاري والتلوث البيئي الذي تسببت فيه حاويات القمامة التقليدية.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إلزامية غرف حاويات النظافة في المباني الجديدة بالأحساء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.