شهد أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل، توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وإمارة المنطقة، تهدف إلى تأسيس منصة للتطوع بإمارة المنطقة، والتي تعتبر الثانية على مستوى المملكة بعد منطقة مكة المكرمة، بحضور وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المهندس ماجد الغانمي، ووكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان، ومدير إدارة التطوع مشاعل آل مبارك، ومدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الدكتور فهد المطلق، ومساعد مدير فرع الوزارة بالمنطقة هدى الزعاق. ووقع الاتفاقية من جانب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مدير إدارة التطوع مشاعل آل مبارك، ومن جانب إمارة المنطقة أمين عام رابطة التطوع بالمنطقة سفيان الربيش، حيث تهدف الاتفاقية إلى إيجاد منصة للتطوع بإمارة المنطقة حسب المعيار الوطني السعودي، والتي تأتي ضمن مشاريع مبادرة تمكين وتنظيم العمل التطوعي، ومتابعة مؤشرات تفعيل العمل التطوعي من خلال البوابة بعدد المتطوعين وفرص العمل التطوعي وعدد الساعات التطوعية المقدمة. بعد ذلك شاهد الأمير فيصل بن مشعل عرضاً مرئياً عن بوابات العمل التطوعي وتشجيعه بالمملكة، والذي يأتي ضمن برنامج التحول الوطني، والذي اشتمل على مبادرة بناء منظومة للمشاركة التطوعية، وبناء ثقافة ومحفزات العمل التطوعي، وتنظيم وتمكين العمل التطوعي، بالإضافة إلى مؤشرات العمل التطوعي، والتي وصلت في عام 2019 من 120 ألف متطوع إلى 300 ألف متطوع، وعدد الفرص التطوعية وصلت إلى 112,000 ألف فرصة تطوعية. وبارك أمير منطقة القصيم توقيع اتفاقية تأسيس منصة للتطوع بالمنطقة، مؤكداً على أهمية تيسير وتذليل كافة التحديات في سبيل تأسيس العمل بمهنية عالية خدمة لأبناء المنطقة، مع تفعيل وتذليل كافة التحديات التي قد تواجه خدمة العمل التطوعي، مؤكداً على أهمية الالتزام بالمعايير والأنظمة التي تنظم عمليات إشراك أبناء هذه المنطقة من المتطوعين والمتطوعات، تحقيقا لتطلعات حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، والتي تسعى دائماً لتحقيق ونشر ثقافة العمل التطوعي، مشيداً بالجهود التي تبذلها رابطة التطوع عبر مشاركة 45 فريقاً من أبناء المنطقة.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيصل بن مشعل يشهد توقيع اتفاقية لتأسيس منصة للتطوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.