تطوير واقع الحدائق العامة بالرياض

عقد المجلس البلدي لأمانة منطقة الرياض في مقره بالملز ورشة عمل لدراسة واقع الحدائق بمدينة الرياض بحضور ممثلين لعدد من إدارات أمانة الرياض، وشرطة الرياض، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعدد من المتخصصين من جامعة الملك سعود، ولجان التنمية والجهات الاستشارية الأخرى، وأصدقاء المجلس البلدي من المواطنين المهتمين بالحدائق والمتنفسات الخضراء. واستعرضت الورشة 5 محاور هي: حالة الحدائق في مدينة الرياض من حيث توفر المرافق والخدمات وسلامتها، ومستوى التنظيم الإداري والأمن والسلامة، وواقع سلوكيات المرتادين والمتنزهين، والعقبات التي تواجه المسؤولين في إدارة الحدائق، والمقترحات اللازمة لتطوير الحدائق وتحسينها وترتيبها من حيث الأهمية وإمكانية تنفيذها. وإثر مناقشة أوراق العمل والمداخلات من المشاركين خرجت الورشة بتوصيات مشتركة للإسهام في تطوير واقع الحدائق العامة وتحقيق الغاية المرجوة منها، من أهمها ضرورة العمل على تطوير الحدائق من الناحية الإنشائية وزيادة المساحات المخصصة لألعاب الأطفال وتوفير الألعاب المناسبة. والسعي إلى إيجاد ملاعب لكرة القدم في كافة الحدائق، وأن تكون هناك إدارة فعالة لها. والحاجة إلى تحسين مستوى خدمات الحدائق بشكل كبير جدا، حيث إنها في وضع غير مرضٍ من حيث النظافة، لا سيما دورات المياه، فضلا عن أهمية الصيانة وتحديث التجهيزات. وأشار رئيس المجلس البلدي خالد العريدي إلى أن الدراسة تمثل جزءا من برامج الخطة التشغيلية للجنة التطوير والجودة للخدمات البلدية بالمجلس البلدي بالرياض لعام 2019، وتشرف على برنامج الدراسة عضوات اللجنة جواهر الصالح، وهدى الجريسي، وعلياء الرويلي.



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