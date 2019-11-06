أكثر من 28 عنوانا تدريبيا في شهر العمل التطوعي

دشن مدير جامعة نجران الدكتور فلاح السبيعي ملتقى العمل التطوعي 2019، وذلك بحضور وكلاء الجامعة وعمداء الكليات والعمادات المساندة. ويقدم البرنامج التطوعي الذي يتواصل لمدة شهر كامل، عددا من البرامج التدريبية والتطويرية المتنوعة، وستنفذ الفرق التطوعية العديد من المبادرات داخل وخارج الجامعة. وتم خلال التدشين بث عرض مرئي اشتمل على عناوين الدورات التدريبية التي سيقدمها الملتقى، والفئات المستهدفة التي شملت طلاب وطالبات الجامعة، وأعضاء هيئة التدريس، والمجتمع المحلي، إضافة إلى الفعاليات المصاحبة التي يتضمنها الملتقى. وأبان السبيعي أن الملتقى يشكل خطوة سباقة للجامعة تضاف لما قدمته خلال الأعوام الماضية من مبادرات هادفة تسعى إلى التطوير والتوعية بكل ما يخدم المجتمع. وأضاف السبيعي أن الجامعة تحرص بصفتها مؤسسة تعليمية بارزة بالمنطقة على ترسيخ مبدأ التطوع من خلال هذا الملتقى بين الطلاب والطالبات ومنسوبي الجامعة وأفراد المجتمع، وإكساب الطلاب المهارات والمبادئ الإنسانية اللازمة للانخراط في تصميم وتنفيذ البرامج التطوعية. من جهته، أوضح المشرف العام على الملتقى وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الأستاذ الدكتور جبران مرعي القحطاني، أن أهداف الملتقى تشمل تأهيل المتطوعين، وتطوير مهاراتهم الشخصية، وتنفيذ عدد من المبادرات التطوعية داخل الجامعة وخارجها، وإبراز جهود الجامعة في المجالات التطوعية. وبيّن القحطاني أن الملتقى يشتمل على أكثر من 28 عنوانا تدريبيا تُنفذ في 14 مقرا داخل وخارج الجامعة، حيث خصصت العديد من الدورات التدريبية للطلاب والطالبات، والتي تهدف إلى تأهيلهم للقيام بالأعمال التطوعية بشكل احترافي، ولإعداد قيادات مستقبلية واعدة من الشباب والفتيات في العمل التطوعي، فيما خصصت العديد من البرامج التدريبية لأعضاء وعضوات هيئة التدريس تسهم في تأهيلهم لتوجيه ودعم العمل التطوعي، كما يشمل الملتقى ورشتين تدريبيتين للمجتمع المحلي بالمنطقة بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة بمنطقة نجران، إضافة إلى قافلة صحية تطوعية ستتنقل بين عدد من محافظات المنطقة لتقديم الخدمات الطبية لكافة أفراد المجتمع.



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