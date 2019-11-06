السعودية اليوم / " التقويم من أجل التعلم " دورة بتعليم نجران



نجران 09 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 06 نوفمبر 2019 م واس

نفذت الإدارة العامة لتعليم نجران ممثلةً بإدارة التدريب التربوي للبنات أمس، برنامج بعنوان "التقويم من أجل التعلم"، بحضور 15 متدربة، وذلك بمقر إدارة التدريب والابتعاث.

ويهدف البرنامج إلى تعريف المتدربات ببعض المفاهيم والمصطلحات في التقويم وربطها بالعملية التعليمية لتحسين وتطوير ممارسات تطبيقه داخل الفصل.

وتضمنت فعاليات البرنامج على عددٍ من المحاور، منها: التعريف بمفهوم التقويم، وأساليبه ، ومستوياته ، وأنواعه ، وأهم تحولاته ، ومتطلبات نجاحه ،وأدواته ،والمقارنة بين المستمر والتقليدي ، والممارسات الخاطئة به ، و أدوات تقويم القرن الـ21،وتطبيق عملي.

// انتهى //

21:16ت م

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