

القاهرة 09 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 06 نوفمبر 2019 م واس

اختتمت اليوم بالقاهرة فعاليات النسخة الثالثة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة التي نظمتها جامعة الدول العربية، بالتعاون مع وزارة التخطيط المصرية والبنك الدولي والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة على مدى أربعة أيام.

وأكدت مدير إدارة التنمية المستدامة بجامعة الدول العربية الوزير المفوض ندى العجيزي في ختام أعمال المؤتمر أنه سيبدأ من اليوم الإعداد للنسخة الرابعة للأسبوع العربي للتنمية المستدامة، مشيرة إلى أن النسخة الثالثة شهدت الكثير من الجلسات وورش العمل التي تميزت بثراء المناقشات والحوار، إلى جانب تقديم تجارب ومبادرات كثيرة من الشباب على مستوى الوطن العربي، وهو ما خلق حالة من الوعي بأهمية القضايا المثارة خلال جلسات النقاش.

وركز المؤتمر على ثلاثة محاور رئيسة هي التكامل بين شركاء التنمية، والتحول إلى حياة أفضل، وآفاق جديدة لعالم متغير، في إطار أكثر من 40 جلسة حوارية، كما شهد توقيع مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، وإطلاق التحالف الدولي من أجل السلام والتنمية، ومبادرة القضاء على الجوع في المنطقة العربية.

// انتهى //

21:15ت م

0309





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / اختتام فعاليات النسخة الثالثة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة بالقاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.