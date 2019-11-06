السعودية اليوم / تعليم الخرج يحدد موعد الدوام الشتوي في مدارس السيح والدلم



السيح 09 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 06 نوفمبر 2019 م واس

حددت إدارة تعليم الخرج موعد تطبيق الدوام الشتوي في جميع مدارس التعليم العام والتعليم الأهلي والأجنبي للبنين و البنات بقطاعي التعليم في السيح والدلم ابتداءً من يوم الأحد 20 - 3 - 1441هـ .

وأكدت الإدارة على قادة وقائدات المدارس ورياض الأطفال اعتماد الدوام الشتوي خلال المدة المحددة ، على أن يكون موعد الاصطفاف الصباحي في تمام الساعة 7.15 ، وبدء الحصة الأولى عند الساعة 7.30 .

// انتهى //

21:11ت م

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