السعودية اليوم / بدء تسجيل الصقارين الرغبين بالمشاركة في مسابقتي الملواح 400 متر ومزاين الصقور بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور



الرياض 09 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 06 نوفمبر 2019 م واس

بدأ فريق التسجيل الخاص بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، اليوم، استقبال طلبات الصقارين الراغبين بالمشاركة في مسابقتي الملواح 400 متر، ومزاين الصقور في المهرجان، وذلك في مدينة الدمام التي تعد المحطة الأولى لفريق التسجيل.

وتوافد عدد كبير من الصقارين السعوديين للتسجيل في المسابقات التي تم تقسيم المنافسة فيها على فئتي الملاك والمحترفين.

يذكر أن نادي الصقور السعودي أعلن عن تخصيص 8 مدن للتسجيل تبدأ من الدمام الذي ينتهي التسجيل فيها يوم غد الخميس في تمام الساعة السابعة مساء وذلك بفندق نوفتيل الدمام، ويتوجه بعدها فريق التسجيل يوم السبت المقبل الموافق 9 نوفمبر لمدينة حفر الباطن ويستمر التسجيل فيها لمدة 3 أيام، وبعدها مدن عرعر و سكاكا و حائل وبريدة وينبع والرياض.

هذا وكان نادي الصقور قد أعلن عن موعد انطلاق مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسخته الثانية وذلك خلال الفترة من 1حتى 16 ديسمبر المقبل في ملهم شمال مدينة الرياض.

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20:55ت م

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