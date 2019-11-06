السعودية اليوم / محافظ الداير يستقبل الوفد البحثي لموسوعة منطقة جازان للآثار



الداير بني مالك 09 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 06 نوفمبر 2019 م واس

استقبل محافظ الداير بني مالك نايف بن ناصر بن لبدة في مكتبه بالمحافظة اليوم الوفد البحثي الأكاديمي من جامعة جازان وهيئة السياحة والتراث الوطني المعني بإجراء مسح ميداني للآثار والتراث وإصدار موسوعة آثار منطقة جازان.

واستُعرضت خلال اللقاء خطة العمل لحصر آثار المحافظة.

ونوه محافظ الداير بما تزخر به محافظة الداير من آثار وتراث يجعلها تحتل مكانة متميزة في هذا المجال، مشيداً بجهود سمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه لحفظ الآثار و التراث في المنطقة بشكل عام و في محافظة الداير بشكل خاص .

من جانبهم، ثمن أعضاء الوفد لمحافظ الداير التعاون وتسهيل مهمة الوفد، مؤكدين أنهم سيبذلون قصارى جهدهم من أجل توثيق الآثارجميعها بالمحافظة.

// انتهى //

20:51ت م

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