السعودية اليوم / اختتام منافسات التميز الكشفي بتعليم صبيا



صبيا 09 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 06 نوفمبر 2019 م واس

اُختُتمت اليوم على مسرح إدارة تعليم صبيا منافسات التميز الكشفي "رسل السلام"، بحضور محافظ صبيا منصور بن زيد الداوود ومدير تعليم صبيا ضيف الله بن علي الحازمي والقادة الكشفيين والأشبال المشاركين في المنافسات.

وألقى مدير إدارة النشاط الكشفي بوزارة التعليم مجدي الصبيحي كلمة شكر فيها تعليم صبيا على النجاح في تنظيم المنافسات لمرحلة الأشبال لهذا العام التي انطلقت ابتداءً من الوحدات الكشفية في مدارسهم، ثم التصفيات على مستوى مكاتب التعليم بالمملكة، وصولا للنهائيات التي احتضنتها إدارة تعليم صبيا، حيث تأهلت 30 إدارة تعليمية من أصل 47 في أربعة محاور أبرزها تصميم المشروعات المجتمعية التي تسهم في تحقيق محاور رؤية المملكة 2030 ، عقب ذلك ألقى الشبل مشعل الكريع من تعليم الجوف قصيدة بهذه المناسبة.

من جانبه أكد مدير تعليم صبيا في كلمته للمشاركين في المنافسات حرص وزارة التعليم على إعداد أبنائها للمستقبل، معربًا عن تقديره للمسهمين في نجاح المنافسات .

وتضمن الحفل عرضًا فنيًا بعنوان "صبيا حاضنة السلام" ،وتكريم الجهات والأقسام المساندة، وإدارات التعليم المشاركة، والفائزين من الوحدات الكشفية بالمراكز الخمسة الأولى في المنافسات الكشفية في فروعها الأربعة.

// انتهى //

20:49ت م

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