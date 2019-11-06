بسبب زياش.. حارس تشيلسي يتعرض لموجة من السخرية

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ديمة محمدالأربعاء 2019/11/6 04:49 م بتوقيت أبوظبي
حكيم زياش نجم أياكس
تعرض الإسباني كيبا أريزابالاجا، حارس مرمى تشيلسي الإنجليزي، لموجة من السخرية بسبب الهدف الذي تلقته شباكه في مباراة أياكس أمستردام الهولندي من المغربي حكيم زياش.
واستقبلت شباك كيبا هدفاً أثناء محاولته إبعاد كرة أرسلها زياش، لتصطدم الكرة برأسه، قبل أن تكمل طريقها نحو الشباك، ليتقدم بطل هولندا 3-1 مع نهاية الشوط الأول، قبل أن ينجح الفريق اللندني في تعديل النتيجة في الشوط الثاني إلى 4-4، بالجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.
وجاء جاري لينيكر هداف منتخب إنجلترا وتوتنهام هوتسبير الإنجليزي وبرشلونة الإسباني السابق في مقدمة الساخرين من حارس "البلوز"، بقوله: "افعل مثل كيبا"، في إشارة ساخرة من محاولة الحارس الفاشلة لإبعاد الكرة.
بينما قالت سام كويك، لاعبة الهوكي الإنجليزية السابقة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لن تشاهد رأسية أرضية مثل التي قام بها كيبا".
كما شنت العديد من الجماهير حملة للسخرية من الحارس الإسباني على موقع "تويتر"، رغم تألقه في إنقاذ العديد من الكرات على مدار المباراة.
وكانت المباراة قد افتتحت من خلال هدف عكسي آخر لأياكس، سجله لاعب تشيلسي تامي أبراهام، هداف الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 9 أهداف.
الجدير بالذكر أن التعادل المثير بين "البلوز" وفريق العاصمة الهولندية عقد الموقف في المجموعة الثامنة، حيث أصبحت هناك 3 فرق لها 7 نقاط وهي أياكس وتشيلسي وفالنسيا الإسباني.
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