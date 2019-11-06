اتحاد السلة المصري ينصف لاعب الأهلي في "قمة الأزمات" ضد الزمالك

أكد محمد عبدالمطلب، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة، أنه لن يتم توقيع أي عقوبات على إيهاب أمين لاعب الأهلي، الذي تسبب في حدوث أزمة قبيل نهاية مباراة الزمالك الغريم التقليدي، مساء الثلاثاء، في دور الـ16 ببطولة كأس مصر.

وقام علي بتمرير الكرة بين قدمي أحد لاعبي الزمالك، ما اعتبره عناصر الفريق الأبيض تصرفا مهينا وغير مقبول، وهو ما تسبب في مشادات وشجار بالأيدي بين الفريقين، عقب انتهاء المباراة التي فاز بها "المارد الأحمر" 92-80، بصالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر الأهلي في الجزيرة.



وقال عبدالمطلب، في تصريحات تلفزيونية، إن ما فعله لاعب الأهلي ما هي إلا مهارة، والقانون لا يعاقب على مثل هذه المواقف.



وتابع: "المباراة كانت تسير في طريقها الصحيح حتى بدأت المناوشات والاحتجاجات ما بين الطرفين".



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وأكمل: "الزمالك احتج على زيادة الأعداد الجماهيرية، وهناك العديد من الأمور التي تسببت في الأزمة من بدايتها".



وأتم: "الأمن وضع حواجز ما بين الفريقين في الفترة الأخيرة من أجل السيطرة على الوضع".

من جانبه، أكد إيهاب أمين، لاعب سلة الأهلي، أن ما حدث منه من مهارة أمام لاعب الزمالك أمر طبيعي يحدث في مختلف المباريات سواء في مصر أو خارجها.

وأوضح في تصريحات تلفزيونية: "تعجبت من رد فعل لاعبي الزمالك، خصوصا أنني لم أقصد أي تقليل أو استفزاز للفريق المنافس".

يذكر أن المباراة توقفت لأكثر من مرة بسبب اعتراض الجهاز الفني للزمالك بقيادة عصام عبدالحميد على حضور جماهير الأهلي بعدد أكبر من المسموح به (50 مشجعاً لكل فريق)، بالإضافة إلى الاعتراض على بعض القرارات التحكيمية.

