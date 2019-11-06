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2019-11-06 خادم الحرمين يتلقى التهنئة من ملك الأردن بتوقيع وثيقة اتفاق الرياض ثمن في اتصال هاتفي جهود المملكة في رأب الصدع بين الأشقاء متابعات الخليج 365 - واس تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله ‏- اتصالاً هاتفياً اليوم، من جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

وهنأ جلالته خادم الحرمين الشريفين بنجاح جهود المملكة في رأب الصدع بين الأشقاء في اليمن وتوقيعهم على وثيقة اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وقد شكر خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – جلالة ملك الأردن على ما أبداه من مشاعر أخوية، مؤكدا أن المملكة ستظل دوماً مع اليمن، حريصة على استقراره، وساعية في ازدهاره.







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