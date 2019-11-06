إصابات في اصطدام حافلة ومركبة بجدة

2019-11-06

متابعات الخليج 365 - جدة

أسفر حادث اصطدام حافلة ومركبة في محافظة جدة (حي الفيصلية)، عن وقوع عدد من الإصابات، مساء اليوم الأربعاء.

Advertisements

وأوضح المتحدث الإعلامي للهلال الأحمر بمحافظة جدة، عبدالله أحمد أبو زيد، أنه فور تلقي البلاغ من غرفة عمليات الهلال الأحمر هرعت 4 فرق إسعافية والقائد الميداني معتز الباشا، إلى موقع الحادث.

وأضاف أبو زيد أنه تبين وجود حالتين متوسطتين نُقلتا إلى مستشفى الملك فهد العام بجدة، وست إصابات بسيطة تم علاجها في الموقع.