البلديات ردًا على “المواطن”: الحيوانات السائبة بطريق الصوالحة خارج نطاق اختصاصنا

2019-11-06

متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - محايل

تلقت صحيفة “متابعات الخليج 365 ” تعقيبًا من وزارة الشؤون البلدية والقروية على ما نُشر بعنوان: “حيوانات سائبة وطريق بلا إنارة يثيران مخاوف أهالي محايل”.

وأشارت الوزارة إلى أنها تلقت خطابًا من بلدية محايل عسير والمتضمن الإفادة أن الطريق المؤدي إلى مركز سعيدة الصوالحة بمحايل عسير يقع خارج النطاق العمراني ويتبع لجهة خدمية أخرى.

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وأشارت الوزارة إلى أنه وعند تلقي بلاغات من المواطنين أو أي جهة حكومية عن وجود حيوانات سائبة فإنه يتم التحفظ عليها وتطبيق التعليمات بحق مالك تلك الحيوانات.

وكانت عدسة “متابعات الخليج 365” قد رصدت انتشار عدد من الحيوانات السائبة على الطريق المؤدي إلى مركز سعيدة الصوالحة التابع لمحافظة محايل وبالقرب من قرية الحشف غرب المحافظة.

وأوضح عدد من المواطنين أن انتشار هذه الحيوانات السائبة على ذات الطريق يشكل خطورة بالغة حيث إن الطريق يشهد كثافة مرورية عالية كونه يعتبر طريقًا رئيسيًا وخصوصًا في المساء مؤكدين أن الطريق لا يوجد به إنارة مما يزيد من الحوادث المرورية.