رويترز : أرامكو تنضم لمبادرة وقف حرق الغاز بحلول 2030

2019-11-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

قالت شركة أرامكو السعودية يوم الأربعاء إنها ستنضم إلى مبادرة البنك الدولي للتخلص من حرق الغاز نهائيًا بحلول 2030 مشيرة إلى أن حرقها أقل بالفعل من واحد بالمئة من إجمالي إنتاجها من الغاز الخام في النصف الأول من 2019.

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وتستهدف مبادرة البنك الدولي الحد من الحرق التقليدي للغاز الطبيعي في حقول الإنتاج وتقليص انبعاثات الهيدروفلوروكربون، وهي غازات صناعية ذات مقدرة عالية على حبس حرارة الأرض.

وبحسب رويترز قال أحمد السعدي النائب الأعلى للرئيس للخدمات الفنية في أرامكو السعودية: ”علاوة على هذه المبادرة، نستثمر في التقنيات المتقدمة لتحقيق أكبر قدر من الكفاءة وتقليل الانبعاثات في قطاع النقل، ومن تلك التقنيات الوقود الهيدروجيني الخالي من الكربون، واحتجاز الكربون واستغلاله وتخزينه.“

يذكر أن أرامكو دشنت طرحها العام الأولي هذا الأسبوع، معلنة عن نيتها الإدراج في البورصة السعودية في عملية هي الأكبر من نوعها في العالم، والمخطط لها وقت لاحق من العام الحالي.