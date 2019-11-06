شكرا لقرائتكم خبر عن 50 طن تمور معونات سعودية لطلاب جنوب السودان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد سكوتي (جدة)

تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين بتخصيص 4000 طن من التمور لبرنامج الأغذية العالمي دشن السفير السعودي علي بن حسن جعفر اليوم (الأربعاء) تسليم 50 طنا من التمور لبرنامج الأغذية العالمي بجنوب السودان، التي تم تسليمها من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

حضر التسليم مدير التعليم العام بجوبا، ومديرة مكتب الغذاء العالمي بجنوب السودان، حيث تم تخصيص هذه التمور لطلاب المدارس في عدد من ولايات جنوب السودان.