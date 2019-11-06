شكرا لقرائتكم خبر عن 50 طن تمور معونات سعودية لطلاب جنوب السودان والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أحمد سكوتي (جدة)تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين بتخصيص 4000 طن من التمور لبرنامج الأغذية العالمي دشن السفير السعودي علي بن حسن جعفر اليوم (الأربعاء) تسليم 50 طنا من التمور لبرنامج الأغذية العالمي بجنوب السودان، التي تم تسليمها من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
حضر التسليم مدير التعليم العام بجوبا، ومديرة مكتب الغذاء العالمي بجنوب السودان، حيث تم تخصيص هذه التمور لطلاب المدارس في عدد من ولايات جنوب السودان.
كانت هذه تفاصيل خبر 50 طن تمور معونات سعودية لطلاب جنوب السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.