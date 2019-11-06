السعودية | السعودية تستنكر جريمة الطعن البشعة في جرش الأردنية

شكرا لقرائتكم السعودية تستنكر جريمة الطعن البشعة في جرش الأردنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية، الأربعاء، عن إدانة المملكة واستنكارها لجريمة الطعن البشعة التي وقعت بمدينة جرش شمال غربي الأردن، وأدت إلى إصابة عدد من الأشخاص بينهم سياح.

وعبر المصدر عن تمنياته للجرحى بالشفاء العاجل، مؤكدا رفض المملكة لهذه الأعمال وتضامنها مع المملكة الأردنية الهاشمية ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف.

وأصيب ثلاثة سياح مكسيكيين وسائحة سويسرية و4 أردنيين بجروح في حادثة الطعن، وفق ما أعلنه وزير الصحة الأردني الأربعاء.

ونفذ الهجوم شخص تمكنت القوى الأمنية من توقيفه، بحسب ما أفاد الناطق باسم مديرية الأمن العام المقدم، عامر السرطاوي.