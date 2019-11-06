، مقتل 19 حوثيًّا وإصابة 34 آخرين في كسر هجوم مباغت بالحديدة ،

محمد بن مسعود - الدمام - كسرت القوات المشتركة بمحافظة الحديدة اليمنية، هجوماً حوثيّاً واسعاً، وذلك بعد محاولة فاشلة لتنفيذ عملية واسعة في عدد من المواقع بالمحافظة.

وقالت مصادر عسكرية: إن الهجوم الذي كُسر من قبل القوات المشتركة، أسفر عن قتل 19 عنصرًا من عناصر ميليشيات الحوثي، وجرح 34 آخرين، وذلك شرق مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة غرب اليمن.الحديدة ميليشيات الحوثي