، مقتل 19 حوثيًّا وإصابة 34 آخرين في كسر هجوم مباغت بالحديدة ،

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محمد بن مسعود - الدمام - كسرت القوات المشتركة بمحافظة الحديدة اليمنية، هجوماً حوثيّاً واسعاً، وذلك بعد محاولة فاشلة لتنفيذ عملية واسعة في عدد من المواقع بالمحافظة.
وقالت مصادر عسكرية: إن الهجوم الذي كُسر من قبل القوات المشتركة، أسفر عن قتل 19 عنصرًا من عناصر ميليشيات الحوثي، وجرح 34 آخرين، وذلك شرق مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة غرب اليمن.الحديدة ميليشيات الحوثي
مقتل 19 حوثيًّا وإصابة 34 آخرين في كسر هجوم مباغت بالحديدةفهد كاملي الخليج 365 2019-11-06
كسرت القوات المشتركة بمحافظة الحديدة اليمنية، هجوماً حوثيّاً واسعاً، وذلك بعد محاولة فاشلة لتنفيذ عملية واسعة في عدد من المواقع بالمحافظة.
وقالت مصادر عسكرية: إن الهجوم الذي كُسر من قبل القوات المشتركة، أسفر عن قتل 19 عنصرًا من عناصر ميليشيات الحوثي، وجرح 34 آخرين، وذلك شرق مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة غرب اليمن.
06 نوفمبر 2019 - 9 ربيع الأول 1441
07:56 PM
كسرت القوات المشتركة بمحافظة الحديدة اليمنية، هجوماً حوثيّاً واسعاً، وذلك بعد محاولة فاشلة لتنفيذ عملية واسعة في عدد من المواقع بالمحافظة.
وقالت مصادر عسكرية: إن الهجوم الذي كُسر من قبل القوات المشتركة، أسفر عن قتل 19 عنصرًا من عناصر ميليشيات الحوثي، وجرح 34 آخرين، وذلك شرق مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة غرب اليمن.
، مقتل 19 حوثيًّا وإصابة 34 آخرين في كسر هجوم مباغت بالحديدة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اليمن
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