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أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها لجريمة الطعن البشعة التي وقعت بمدينة جرش شمال غربي الأردن، وأدت إلى إصابة عدد من الأشخاص، بينهم سياح.
وعبَّر المصدر عن تمنياته للجرحى بالشفاء العاجل، مؤكدًا رفض السعودية لهذه الأعمال، وتضامنها مع المملكة الأردنية الهاشمية ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف.وزارة الخارجية جرش الأردن
السعودية تدين وتستنكر جريمة الطعن البشعة التي وقعت بمدينة "جرش" في الأردنوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-11-06
أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها لجريمة الطعن البشعة التي وقعت بمدينة جرش شمال غربي الأردن، وأدت إلى إصابة عدد من الأشخاص، بينهم سياح.
وعبَّر المصدر عن تمنياته للجرحى بالشفاء العاجل، مؤكدًا رفض السعودية لهذه الأعمال، وتضامنها مع المملكة الأردنية الهاشمية ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف.
06 نوفمبر 2019 - 9 ربيع الأول 1441
08:54 PM
أدت إلى إصابة عدد من الأشخاص بينهم سياح
أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها لجريمة الطعن البشعة التي وقعت بمدينة جرش شمال غربي الأردن، وأدت إلى إصابة عدد من الأشخاص، بينهم سياح.
وعبَّر المصدر عن تمنياته للجرحى بالشفاء العاجل، مؤكدًا رفض السعودية لهذه الأعمال، وتضامنها مع المملكة الأردنية الهاشمية ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف.
، السعودية تدين وتستنكر جريمة الطعن البشعة التي وقعت بمدينة "جرش" في الأردن ،
المصدر : الخليج 365
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