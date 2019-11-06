- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
أصيب، اليوم الاربعاءة، ثمانية طلاب إثر حادث مروري وقع بشمال جدة؛ حيث باشرت فرق الهلال الأحمر بالمحافظة بلاغًا عن وقوع حادث تصادم بحي الفيصلية شمال المحافظة.
وفي التفاصيل: أوضح المتحدث الإعلامي للهلال الأحمر بمحافظة جدة، عبدالله أحمد أبو زيد؛ أنه فور تلقي البلاغ من غرفة عمليات الهلال الأحمر، هرعت 4 فرق إسعافية والقائد الميداني معتز الباشا، إلى موقع الحادث.
وأضاف "أبو زيد": أنه بالانتقال لموقع الحادث، تبين وجود حالتين متوسطتين نقلتا إلى مستشفى الملك فهد العام بجدة، وست إصابات بسيطة تم علاجها في الموقع.
حادث مروري الهلال الأحمر جدة
"هلال جدة" يباشر إصابة 8 طلاب في حادث تصادم شمال المحافظةعبدالله الراجحي الخليج 365 2019-11-06
أصيب، اليوم الاربعاءة، ثمانية طلاب إثر حادث مروري وقع بشمال جدة؛ حيث باشرت فرق الهلال الأحمر بالمحافظة بلاغًا عن وقوع حادث تصادم بحي الفيصلية شمال المحافظة.
وفي التفاصيل: أوضح المتحدث الإعلامي للهلال الأحمر بمحافظة جدة، عبدالله أحمد أبو زيد؛ أنه فور تلقي البلاغ من غرفة عمليات الهلال الأحمر، هرعت 4 فرق إسعافية والقائد الميداني معتز الباشا، إلى موقع الحادث.
وأضاف "أبو زيد": أنه بالانتقال لموقع الحادث، تبين وجود حالتين متوسطتين نقلتا إلى مستشفى الملك فهد العام بجدة، وست إصابات بسيطة تم علاجها في الموقع.
06 نوفمبر 2019 - 9 ربيع الأول 1441
08:44 PM
الفرق الإسعافية نقلت حالتين للمستشفى و6 حالات تم علاجها بالموقع
أصيب، اليوم الاربعاءة، ثمانية طلاب إثر حادث مروري وقع بشمال جدة؛ حيث باشرت فرق الهلال الأحمر بالمحافظة بلاغًا عن وقوع حادث تصادم بحي الفيصلية شمال المحافظة.
وفي التفاصيل: أوضح المتحدث الإعلامي للهلال الأحمر بمحافظة جدة، عبدالله أحمد أبو زيد؛ أنه فور تلقي البلاغ من غرفة عمليات الهلال الأحمر، هرعت 4 فرق إسعافية والقائد الميداني معتز الباشا، إلى موقع الحادث.
وأضاف "أبو زيد": أنه بالانتقال لموقع الحادث، تبين وجود حالتين متوسطتين نقلتا إلى مستشفى الملك فهد العام بجدة، وست إصابات بسيطة تم علاجها في الموقع.
، "هلال جدة" يباشر إصابة 8 طلاب في حادث تصادم شمال المحافظة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "هلال جدة" يباشر إصابة 8 طلاب في حادث تصادم شمال المحافظة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.