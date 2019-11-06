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تعرَّض طالبان بالصف الأول والثالث ابتدائي بإحدى مدارس نجران للدهس فور نزولهما من الحافلة التي أقلَّتهما من المدرسة لمنزلهما ظهر أمس.
وقال أحد أقاربهما لـ"الخليج 365" إن حادثة الدهس وقعت بعد أن عاد بهما باص المدرسة؛ ووقف في الشارع المقابل، وليس شارع المنزل المباشر، وبعد نزولهما جاءا من أمام الباص وأتت سيارة من جانب الباص ودهستهما، وتم نقلهما إلى المستشفى وإدخالهما العناية المركزة، وأحدهما في حالة حرجة جداً.
ولم يصدر أي تعليق رسمي من إدارة تعليم منطقة نجران على تلك الحادثة حتى لحظة نشر الخبر.
تعليم منطقة نجران
دهس طالبي ابتدائي بعد نزولهما من الحافلة بنجران.. و"التعليم" تلتزم الصمتصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-11-06
تعرَّض طالبان بالصف الأول والثالث ابتدائي بإحدى مدارس نجران للدهس فور نزولهما من الحافلة التي أقلَّتهما من المدرسة لمنزلهما ظهر أمس.
وقال أحد أقاربهما لـ"الخليج 365" إن حادثة الدهس وقعت بعد أن عاد بهما باص المدرسة؛ ووقف في الشارع المقابل، وليس شارع المنزل المباشر، وبعد نزولهما جاءا من أمام الباص وأتت سيارة من جانب الباص ودهستهما، وتم نقلهما إلى المستشفى وإدخالهما العناية المركزة، وأحدهما في حالة حرجة جداً.
ولم يصدر أي تعليق رسمي من إدارة تعليم منطقة نجران على تلك الحادثة حتى لحظة نشر الخبر.
06 نوفمبر 2019 - 9 ربيع الأول 1441
08:41 PM
تم إدخالهما العناية المركزة وأحدهما حالته حرجة
تعرَّض طالبان بالصف الأول والثالث ابتدائي بإحدى مدارس نجران للدهس فور نزولهما من الحافلة التي أقلَّتهما من المدرسة لمنزلهما ظهر أمس.
وقال أحد أقاربهما لـ"الخليج 365" إن حادثة الدهس وقعت بعد أن عاد بهما باص المدرسة؛ ووقف في الشارع المقابل، وليس شارع المنزل المباشر، وبعد نزولهما جاءا من أمام الباص وأتت سيارة من جانب الباص ودهستهما، وتم نقلهما إلى المستشفى وإدخالهما العناية المركزة، وأحدهما في حالة حرجة جداً.
ولم يصدر أي تعليق رسمي من إدارة تعليم منطقة نجران على تلك الحادثة حتى لحظة نشر الخبر.
، دهس طالبي ابتدائي بعد نزولهما من الحافلة بنجران.. و"التعليم" تلتزم الصمت ،
المصدر : الخليج 365
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