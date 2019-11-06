بوابة أبشر| الاستعلام عن صلاحية انتهاء الإقامة – الخطوات التفصيلية للإستعلام عن تاريخ انتهاء...

برنامج أبشر، هو خدمة الكترونية أطلقتها وزارة الداخلية السعودية، من أجل اتاحة الفرصة للمواطنين داخل السعودية للقيام بالمعاملات الخاصة بالإستعلام عن تأشيرة الإقامة خروج وعودة دون الحاجة لضياع الوقت في الذهاب إلى الإدارات المختلفة، حيث يقوم نظام أبشر بالربط بين جميع الخدمات والقطاعات الحكومية الكترونياً، ويتوافر برنامج أبشر عبر موقع الكتروني، أو تطبيق يمكن تحميله على أجهزة المحمول، وهو يخدم حتى الآن ما يزيد عن 11 مليون مشترك، وخدمات أبشر مجانية ومتاحة طوال الـ 24 ساعة.

يأتي برنامج أبشر، في إطار ما توليه المملكة العربية السعودية من تطور بالغ في الناحية التفنية بجميع الوزارات، حيث تسعى المملكة لتقديم جميع الخدمات في الوزارات الخدمية كوزارة الداخلية والعمل والتنمية الإجتماعية بشكل الكتروني منعاً لضياع الوقت والجهد، وخدمة أبشر من أهم الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية السعودية، فتوفر منصة بوابة أبشر للجوازات خدمة الإستعلام عن تاريخ انتهاء الإقامة، وهي خدمة حيوية تمس كل مغترب وافد داخل المملكة، لذا نلقي الضوء حول الإستعلام عن تاريخ انتهاء الإقامة وموعد التجديد من خلال برنامج أبشر.

التأكد من هوية مقيم

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تضمن القواعد والقوانين التي وضعتها المملكة العربية السعودية لإقامة الوافدين داخل البلاد، قلة عدد المخالفات التي كانت تحدث في السابق من قبل المغتربين لجهلهم بالقواعد المنظمة، فحرصت المملكة على وضع قواعد تتقن بها الكيفية التي يسير بها الوافدين داخل المملكة بدون حدوث معوقات، حتى لا يقع الوافد في خطاً يضطره إلى الترحيل فوراً وعدم السماح له من جديد بالعودة إلى المملكة.

الإستعلام عن تاريخ انتهاء الإقامة

منصة أبشر الإلكترونية للإستعلام عن صلاحية انتهاء الإقامة الكترونياً، تقدم خدمة أبشر امكانية الاستعلام عن الخدمات التي يحتاجها الوافدين إلى المملكة بشكل الكتروني وميسر من أجل حفظ الوقت والمجهود، وإليكم خطوات الإستعلام عن تاريخ انتهاء الإقامة.