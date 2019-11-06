السعودية اليوم / سمو الأمير خالد الفيصل يستقبل مجلس إدارة جمعية الطيارين



جدة 09 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 06 نوفمبر 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، في مقر الإمارة بجدة اليوم، رئيس مجلس إدارة جمعية الطيارين الكابتن طيار عبدالعزيز الخياط , يرافقه أعضاء المجلس.

واستمع سموه إلى شرح عن أهداف الجمعية التي تركز أعمالها على جمع الطيارين والمهنيين المهتمين بشؤون الطيران تحت مظلة واحدة, بهدف تبادل الخبرات ودعمهم لوجستياً وتثقيفهم صحياً وفنياً وإدارياً.

وتهدف الجمعية إلى نشر ثقافة الطيران في المجتمع , وتوعية المجتمع المدني بثقافة الطيران من خلال حلقات النقاش , والندوات , بالتعاون مع الجامعات والمعاهد المحلية والدولية المتخصصة.

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16:42ت م

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