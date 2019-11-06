السعودية اليوم / القضاء على إرهابيين غربي العاصمة الجزائرية



الجزائر 09 ربيع الاول 1441 هـ الموافق 06 نوفمبر 2019 م واس

قضت قوات الجيش الجزائري على إرهابيين اثنين وصادرت مسدسين ورشاشين من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة كانت بحوزتهما، بمحافظة تيبازة غربي العاصمة الجزائر، خلال عملية عسكرية نفذت بمنطقة جبل رياشة.

وأوضحت وزارة الدفاع, في بيان, أن العملية التي باشرتها وحدات الجيش كانت يوم 3 نوفمبر الجاري.

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16:42ت م

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