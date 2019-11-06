السعودية اليوم / بدء الاجتماع السابع للجنة خبراء حماية المستهلك في الدول العربية



القاهرة 09 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 06 نوفمبر 2019 م واس

بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع السابع للجنة خبراء حماية المستهلك بالدول العربية، برئاسة رئيس جهاز حماية المستهلك في مصر راضي عبد المعطي، ومشاركة المسؤولين عن أجهزة حماية المستهلك في وزارات الاقتصاد والتجارة في الدول العربية.

وأوضح مدير إدارة التكامل الاقتصادي بالجامعة العربية الدكتور بهجت أبوالنصر في تصريح له اليوم على هامش الاجتماع، أن الاجتماع يبحث على مدى يومين عددًا من البنود المهمة، يأتي في مقدمتها الإطار الاسترشادي لحماية المستهلك في الدول العربية، مبينًا أنه مشروع تقدمت به الأمانة العامة للجامعة العربية .

وأضاف أن الإطار الاسترشادي لحماية المستهلك يُقدّم إطارًا عامًا لما يجب أن يتضمنه أي قانون لحماية المستهلك في الدول العربية، فضلاً عن إطار آخر مُجمع لجميع قوانين حماية المستهلك في الدول العربية كدليل، حتى تكون الدول على دراية بجميع القوانين المعنية في الدول الأخرى .

وأشار "أبو النصر" إلى أن الاجتماع تضمّن عرضًا لتجارِب الدول العربية في مجال حماية المستهلك، فضلاً عن متابعة تنفيذ خطة عمل لجنة خبراء حماية المستهلك في الدول العربية خلال المرحلة المقبلة.

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16:39ت م

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