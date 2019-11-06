اجتماعي / مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع 40 ألف رغيف خبز يوميًا في شمال لبنان



شمال لبنان 09 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 06 نوفمبر 2019 م واس

يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع جمعية الأيادي البيضاء للأسبوع الثامن على التوالي توزيع 40,000 رغيف خبز يوميًا على أسر اليتامى والمحتاجين السوريين واللبنانيين والفلسطينيين في شمال لبنان، ضمن برنامج مخبز الأمل الخيري.

ويأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة من المملكة ممثلة بالمركز لتقديم كافة أشكال العون للشعوب المحتاجة في دول العالم كافة.

//انتهى//

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16:20ت م

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