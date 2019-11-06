السعودية اليوم / أكثر من ٨٠ فصيلة من حيوانات العالم في "سفاري" تجذب زوار موسم الرياض



الرياض 09 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 06 نوفمبر 2019 م واس

لا يخلو موسم الرياض من الفعاليات الجاذبة والنوعية التي تستهدف كل شرائح المجتمع.

ويعد سفاري أحد أهم الوجهات السياحية في موسم الرياض والذي يقع على مساحة ١٠٠ ألف متر مربع تتوزع فيها أندر وأغلى حيوانات العالم بأكثر من ٨٠ فصيلة حول العالم.

ويمكنك في ٤٥ دقيقة أن تطلع على ما يتميز به موقع سفاري الشهير في موسم الرياض والذي يشتهر بالكثير من الفعاليات البرية الجاذبة.

ويتضمن موقع سفاري أربع مناطق رئيسية، وهي: منطقة خاصة ومجهزة للأطفال، ومسرح بثلاثة عروض يومية تتضمن المأثور الشعبي الإفريقي وعروض بعض الحيوانات وعروض الأطفال وتعد المنطقة المغطاة بالقبة الزجاجية إحدى أهم المناطق التي رُسمت بما يعزز جمال الطبيعة واختلافاتها حول العالم إلى جانب منطقة يوجد بها ٢٥٩ من أندر أنواع الطيور حول العالم.

وتنتشر في سفاري العديد من المطاعم والمقاهي المميزة ومنطقة الألعاب للكبار والصغار.

ويتضمن سفاري أهم الحيوانات النادرة في قارات العالم والتي تم جلبها لتكون ضمن المواقع الجاذبة والمهمة.

وتسعى الهيئة العامة للترفيه في تعزيز السياحة الصحرواية من خلال استثمار جميع المواقع والمتنزهات الطبيعية إلى جانب إبراز الطبيعة الصحراوية التي تتميز بها المملكة.

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16:19ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.