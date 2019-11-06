السعودية اليوم / تبادل الخبرات بين المجالس البلدية في محافظتي وادي الدواسر ورنية



وادي الدواسر 09 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 06 نوفمبر 2019 م واس

أكد مُحافظ وادي الدواسر عبدالله بن سليمان المبارك ، أهمية تبادل الخبرات بين المجالس البلدية في مملكتنا الغالية ، وتحقيق الأهداف التي من أجلها تم إيجادها ، وتعزيز دورها في تنمية المجتمعات المحلية.

جاء ذلك خلال استقباله لأعضاء المجلس البلدي في محافظة رنية , ضمن برنامج الزيارة التي قام بها للمجلس البلدي في محافظة وادي الدواسر .

من جانبه أوضح رئيس المجلس البلدي في محافظة وادي الدواسر ابراهيم بن مفرج آل هدران ، أن زيارة مجلس بلدي رنية لمحافظة وادي الدواسر ، تأتي تجسيداً لمبدأ تطوير المجالس البلدية والارتقاء بمستوى العمل.

وأفاد آل هدران أن برنامج الزيارة أشتمل على عقد ورشة عمل بين المجلسين جرى خلالها تبادل الخبرات والتجارب بين أعضاء المجلسين والبحث عن المزيد من أسباب التطور والرقي لعملهما، وشاهد الوفد الزائر عرض مرئي عن التنمية الشاملة بالمحافظة ، تضمن تطلعات المجلس للفرص المتاحة للتنمية وتحديد الاحتياج من الخدمات بأنشاء شبكة طرق رئيسة ، ونزع ملكيات ومعالجة وضع الاحياء العشوائية والتخطيط والتهذيب ، وعرض للمشاريع التي تم الانتهاء منها والمشاريع الجاري طرحها ، كما تضمن برنامج الزيارة جولة بالمحافظة.

ونوه رئيس المجلس البلدي بوادي الدواسر بالدعم السخي الذي تحظى به المجالس البلدية في المملكة من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ، مؤكداً أن المجالس يقع على عاتقها تطوير ورفع كفاءة الأداء في الأجهزة البلدية بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 ، وانطلاقاً من حرص ولاة الأمر - حفظهم الله - على توسيع نطاق مشاركة المواطنين في صنع القرار.

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16:06ت م

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