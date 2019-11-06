السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الرياض يلتقي رئيسة جمهورية سنغافورة



الرياض 09 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 06 نوفمبر 2019 م واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ،اليوم ، بفخامة السيدة حليمة يعقوب رئيسة جمهورية سنغافورة ، وذلك بمقر الإقامة بقصر الملك سعود للضيافة بالرياض.

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ، وسبل تعزيز وتطوير التعاون في عدد من المجالات .

حضر الاستقبال من الجانب السعودي معالي أمين منطقة الرياض المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية سنغافورة سعد بن صالح الصالح ومستشار سمو أمير منطقة الرياض المهندس خالد بن عبدالله الربيعة .

كما حضره من الجانب السنغافوري الوفد الرسمي المرافق لفخامتها .

// انتهى //

16:01ت م

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