العاهل السعودي يبحث مع رئيسة سنغافورة تعزيز التعاون

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الأربعاء، مع رئيسة سنغافورة حليمة يعقوب فرص تعزيز التعاون بين البلدين.

ووفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية، تناول اللقاء "بحث العلاقات بين المملكة وسنغافورة، وفرص تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات كافة، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك".

كما سلم خادم الحرمين الشريفين رئيسة جمهورية سنغافورة قلادة الملك عبدالعزيز التي تعد من أرفع الأوسمة؛ تقديراً لها.