أحدث الخدمات الذكية في "إكسبو أصحاب الهمم الدولي" بدبي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بمشاركة 245شركة من 40 دولة حول العالم، انطلق "إكسبو أصحاب الهمم الدولي" في دبي، الأول من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط، والذي يستقطب أكبر الشركات والمراكز المتخصصة في مجال تأهيل متحدي الإعاقة.

"العين الإخبارية" التقت عددا من المراكز ومزودي الخدمة المشاركين، للتعرف على أهم الخدمات التي يقدمونها لتمكين ودمج أصحاب الهمم.

وعن الخدمات التي تقدمها شرطة دبي، أكد ماجد الشيخ منسق مجلس أصحاب الهمم في شرطة دبي، أن هناك خدمات تقدمها شرطة دبي للجمهور، التي تتمثل في مراكز الشرطة الذكية المؤهلة للتعامل مع أصحاب الهمم، بمختلف إعاقاتهم السمعية والبصرية والحركية، دعما لدمجهم في المجتمع.

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كما أشارت وسن صعوب اختصاصية التكنولوجيا المساعدة في مركز راشد لأصحاب الهمم بدبي، إلى أن المركز يستخدم الروبوت في الأنشطة الترفيهية والتعليمية لتأهيل متحدي الإعاقة، عن طريق برامج متخصصة يتم برمجتها عبر الروبوت.

ولفت فواز الدخيل، الأمين العام لجمعية سواعد للإعاقة الحركية، إلى أن المبادرة التي أطلقتها الجمعية تهدف إلى صيانة الكراسي المتحركة التي يستخدمها أصحاب الهمم، والوصول لأصحاب الهمم في أماكنهم أو استقبالهم في مقر الصيانة.

فيما أوضح صالح محمد علي لاعب كرة سلة في نادي دبي لأصحاب الهمم، أن أهم الخدمات التي أثارت اهتمامه في المعرض كانت دورية شرطة دبي المبتكرة، والتي تتميز بمعدات وأدوات تزيد التفاعل مع متحدي الإعاقة.