شاهد.. طائرة تجوب البرك تحمل رسالة من أمير عسير

متابعات الخليج 365 - محمد الغبيشي - البرك

إنفاذًا لتوجيهات أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال قامت طائرة صباح اليوم بجولة لمحافظة البرك والمراكز التابعة، وهي تحمل لافتة كتُب عليها ” بكم يزهو الوطن ” وهي رسالة يعبر من خلالها أمير عسير عن شكره وتقديره للمواطنين على جهودهم وتعاونهم الدائم.

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وانطلقت الطائرة من مركز الحريضة التابع لمحافظة رجال ألمع، ثم توجهت إلى مركز القحمة، ثم محافظة البرك، وواصلت إلى مركز عمق التابع، ثم توجهت شرقًا إلى مركز بحر أبو سكينة التابع لمحافظة محايل عسير.

هذا وكان ضمن المتابعين لوصول الطائرة محافظ البرك عبدالرحيم بن الحسين آل عبده الهلالي وعدد من منسوبي المحافظة.

كما شهد تجول الطائرة عدد من طلاب المدارس التابعة لمكتب التعليم بمحافظة البرك بمتابعة مباشرة من مدير المكتب عبدالرحمن بن محمد أبو زلفة.