شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان يبحث فرص تعزيز التعاون بين السعودية وسنغافورة مع حليمة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اليوم، جلسة مباحثات رسمية مع فخامة الرئيسة حليمة يعقوب رئيسة جمهورية سنغافورة.

وقبيل المباحثات، سلم خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - فخامة رئيسة جمهورية سنغافورة قلادة الملك عبدالعزيز، تقديراً لفخامتها.

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عقب ذلك، تم بحث العلاقات بين المملكة وسنغافورة، وفرص تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات كافة، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر المباحثات، أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، و وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، و وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، و وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، و وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، و وزير التجارة والاستثمار وزير الشؤون البلدية القروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي ( الوزير المرافق )، و وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية سنغافورة سعد بن صالح الصالح.

كما حضرها من الجانب السنغافوري، وزير البيئة والموارد المائية والوزير المكلف بشؤون المسلمين ماساجوس ذو الكفلي، و كبير وزراء الدولة وزير التجارة والصناعة الدكتور كوه بوه كوون، وسفير جمهورية سنغافورة لدى المملكة ونغ تشاو مينغ، وعضو البرلمان جوان بيريرا، وعضو البرلمان فوو مي هار، وسكرتير أول خاص لرئيسة الجمهورية بيني لي، وعدد من المسؤولين.