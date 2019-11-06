شكرا لقرائتكم خبر عن «الدفاع المدني» يناقش الدروس المستفادة من الحج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

ترأس مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان العمرو صباح اليوم (الأربعاء)، أعمال الاجتماع السنوي للمديرية العامة للدفاع المدني لمناقشة الدروس المستفادة من حج عام 1440هـ، وذلك بحضور قائد قوات الدفاع المدني بالحج والمساعدين وكافة قيادات الموسم حج العام الماضي.

وأكد الفريق العمرو أن عقد هذا الاجتماع يأتي انطلاقاً من استشعار أبناء هذا القطاع لعظم الأمانة الملقاة على عاتقهم من ولاة الأمر، وحرصاً على تدارس كافة الملاحظات والعوائق التي واجهت تنفيذ الخطة على أرض الواقع، والعمل على تلافيها في خطة حج هذا العام، رغبةً في الاستعداد المبكر والتجهيز لموسم الحج القادم.

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وقال الفريق العمرو إن الدفاع المدني، وكافة أجهزة الدولة العاملة على خدمة حجاج بيت الله، أضحت تمتلك خبرات تراكمية تسعى من خلال هذه الاجتماعات إلى توظيفها التوظيف الأمثل لتطوير الأداء للأفضل، وبما يحقق تطلعات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده.

من جهته، أوضح قائد قوات الدفاع المدني بالحج اللواء حمود الفرج، أنه تم استعراض الآراء والمقترحات وما رصد من ملحوظات تتعلق بتطبيق خطة الحج للعام الماضي، والتي تم رصدها من قبل القيادات المشاركة في مهمة الحج لطرحها في الاجتماع ومناقشتها، والعمل على تعزيز الجوانب الإيجابية لتحقيق مستويات أعلى في قياس مستوى الأداء.

وأكد اللواء الفرج أنه سيتم عقد اجتماعات دورية لاحقة من قبل القيادات الميدانية لقيادة قوات الدفاع المدني بالحج بالمديرية العامة للدفاع المدني للعمل على معالجة الملاحظات وإيجاد الحلول المناسبة والرقي بالخدمات المقدمة من الدفاع المدني الى مستوى التطلعات والطموحات.